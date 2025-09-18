Procesan al chofer del autobús que dejó 10 muertos al chocar con tren en Atlacomulco
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Gustavo Alfredo "N", conductor del autobús de la línea Herradura de Plata que colisionó contra un tren en Atlacomulco el pasado 8 de septiembre, provocando la muerte de 10 personas y lesiones a 62 más.
Durante la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes para que el órgano jurisdiccional determinara su probable intervención en los delitos de homicidio culposo y lesiones, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Según el informe de la Fiscalía mexiquense, el día del accidente el conductor reanudó la marcha del autobús cuando una locomotora se aproximaba a un cruce ferroviario en la carretera Atlacomulco–El Oro, a la altura de la colonia Las Mercedes. El autobús, que transportaba 72 pasajeros, invadió el paso del tren, lo que provocó el impacto.
Testigos entrevistados como parte de la investigación afirmaron que el chofer llevaba la música a un volumen tan alto que posiblemente no escuchó el claxon de la locomotora. Además, peritos en criminalística y tránsito participaron en los trabajos para esclarecer las causas del siniestro.
Como resultado del accidente, 10 personas perdieron la vida (siete mujeres y tres hombres), mientras que otras 62 resultaron heridas (36 mujeres y 26 hombres). De las víctimas, 55 fueron trasladadas a hospitales de la región, 10 continúan en estado delicado y tres más se encuentran estables, según datos oficiales.
Gustavo Alfredo “N” fue localizado y detenido en Morelia, Michoacán, varios días después del accidente. Posteriormente, fue trasladado al Estado de México para enfrentar su audiencia judicial.
rmr