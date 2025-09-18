Procesan al chofer del autobús que dejó 10 muertos al chocar con tren en Atlacomulco

Testigos entrevistados como parte de la investigación afirmaron que el chofer llevaba la música a un volumen tan alto que posiblemente no escuchó el claxon de la locomotora. Además, peritos en criminalística y tránsito participaron en los trabajos para esclarecer las causas del siniestro.

Como resultado del accidente, 10 personas perdieron la vida (siete mujeres y tres hombres), mientras que otras 62 resultaron heridas (36 mujeres y 26 hombres). De las víctimas, 55 fueron trasladadas a hospitales de la región, 10 continúan en estado delicado y tres más se encuentran estables, según datos oficiales.

Gustavo Alfredo “N” fue localizado y detenido en Morelia, Michoacán, varios días después del accidente. Posteriormente, fue trasladado al Estado de México para enfrentar su audiencia judicial.

rmr