Procesan a tres jóvenes por robo y lesiones tras marcha del 15 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 18 de noviembre, un juez de control vinculó a proceso a tres personas detenidas durante la marcha de la Generación Z, realizada el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México, por su presunta participación en los delitos de robo y lesiones.

Durante audiencias separadas realizadas en el Reclusorio Norte, los jueces determinaron que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. No obstante, se resolvió que los imputados podrán seguir el juicio en libertad, bajo la condición de cumplir con una medida cautelar: acudir cada 15 días a firmar ante la unidad de supervisión judicial ubicada en la colonia Doctores.

¿Quiénes son los vinculados?

Daniel y José Luis fueron procesados en una primera audiencia por su presunta participación directa en actos de robo y lesiones.

En una segunda audiencia, se resolvió la situación jurídica de Enrique, a quien también se le impuso la misma medida cautelar y libertad condicional.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades judiciales, otras cinco personas que también participaron en la marcha del 15 de noviembre continúan bajo prisión preventiva en el Reclusorio Norte, mientras se desarrolla su proceso.

La marcha de la Generación Z ha generado diversas reacciones sociales y políticas, en especial por la detención de jóvenes que, según distintas voces, ejercían su derecho a la protesta. Las investigaciones siguen en curso y se determinará la situación jurídica de los demás detenidos en las próximas audiencias.

