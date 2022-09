Procesan a 5 policías y 2 civiles por matar a una osita en Coahuila

Revelaron que se fijó un plazo de dos meses para que concluyan las investigaciones en contra de las personas señaladas mismas que llevarán el proceso en libertad, esto porque los delitos por los que se les acusa, no amerita prisión preventiva.

De ser encontrados culpables podrían alcanzar pena de uno a tres años de prisión, dependiendo de lo que considere el Juez y una multa de 2 mil 500 hasta 5 mil UMAS.

Revelaron que la defensa de los acusados buscaba que no fueran vinculados a proceso argumentando que no existía evidencia que hayan estado en la muerte del osezno, además buscaban acreditar que el veterinario que atendió al animal no mostraba ninguna cédula que lo acreditara.

Argumentaron también que habían capturado al oso porque había atacado a dos niños, pero en la audiencia no se presentaron pruebas sobre esto.

SHA