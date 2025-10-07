Priscilla, ya como huracán categoría 2, dejará vientos de hasta 195 km/h frente a costas del Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este martes, el huracán Priscilla se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de hasta 195 km/h, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional.
El centro del fenómeno se ubicó a las 06:00 horas a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, desplazándose hacia el noroeste a 17 km/h.
Los desprendimientos nubosos del huracán provocarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, así como en el norte y centro de Nayarit. También se prevén lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco, Colima y Michoacán.
Además, se esperan rachas de viento de entre 60 y 70 km/h en esos estados, y superiores a los 80 km/h en zonas costeras de Baja California Sur. En tanto, el oleaje podría alcanzar de 5 a 6 metros de altura en costas del Pacífico, principalmente en Baja California Sur, y de 2 a 4 metros en Colima, Jalisco y Nayarit.
Ante estas condiciones, el SMN mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.
Las autoridades exhortan a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante posibles encharcamientos, derrumbes o caída de árboles y espectaculares por el viento.
