Priscilla, ya como huracán categoría 2, dejará vientos de hasta 195 km/h frente a costas del Pacífico

Los desprendimientos nubosos del huracán provocarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, así como en el norte y centro de Nayarit. También se prevén lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco, Colima y Michoacán.

Además, se esperan rachas de viento de entre 60 y 70 km/h en esos estados, y superiores a los 80 km/h en zonas costeras de Baja California Sur. En tanto, el oleaje podría alcanzar de 5 a 6 metros de altura en costas del Pacífico, principalmente en Baja California Sur, y de 2 a 4 metros en Colima, Jalisco y Nayarit.

Ante estas condiciones, el SMN mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.