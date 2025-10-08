Priscilla se debilita a tormenta tropical en el Pacífico; vientos y oleaje aún preocupan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Priscilla ha comenzado a perder fuerza mientras se aleja de las costas de Baja California Sur. Sin embargo, sus efectos continúan generando lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado en varios estados del Pacífico mexicano.
Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 12:00 horas de este miércoles, el centro de Priscilla se localizaba a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos sostenidos de hasta 110 km/h y rachas de 140 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 11 km/h.
Permanece activa la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur. Se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en el sur de esta entidad, además de chubascos en Sinaloa y Nayarit.
Asimismo, se anticipa viento sostenido de 50 a 60 km/h con rachas de hasta 90 km/h en el centro y sur de Baja California Sur, así como oleaje de hasta 6 metros de altura.
rmr