Primero mamá, luego papá; así cambia la ley de apellidos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México ha dado un paso más hacia la igualdad. A partir de ahora, las familias podrán decidir libremente el orden de los apellidos de sus hijos al registrarlos ante el Registro Civil, gracias a una histórica resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La decisión, derivada de una controversia en el Registro Civil de Yucatán, declaró inconstitucional cualquier disposición que obligue a colocar primero el apellido paterno. La SCJN determinó que tal imposición viola el principio de igualdad y el derecho a la identidad.

Esta reforma al Código Civil Federal unifica criterios y obliga a todas las entidades del país a respetar la decisión de los padres o, en caso de desacuerdo, a resolver el orden por sorteo oficial ante el Registro Civil.

El trámite de registro se mantiene igual: se deben presentar identificaciones oficiales, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y una carta con el acuerdo sobre el orden de los apellidos.

Si no hay consenso, se determinará por sorteo ante el funcionario del Registro Civil.

Cualquier negativa por parte de las autoridades puede ser denunciada ante el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que ofrece asesoría gratuita.

El uso del apellido del padre como primer apellido proviene del sistema colonial español del siglo XVI, donde se establecieron normas patriarcales que priorizaban la línea masculina como única portadora del legado familiar. Las mujeres eran legalmente consideradas parte de la familia del padre y luego del esposo, lo que provocaba la pérdida de su apellido desde la primera generación.
