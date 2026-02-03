Primero mamá, luego papá; así cambia la ley de apellidos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México ha dado un paso más hacia la igualdad. A partir de ahora, las familias podrán decidir libremente el orden de los apellidos de sus hijos al registrarlos ante el Registro Civil, gracias a una histórica resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La decisión, derivada de una controversia en el Registro Civil de Yucatán, declaró inconstitucional cualquier disposición que obligue a colocar primero el apellido paterno. La SCJN determinó que tal imposición viola el principio de igualdad y el derecho a la identidad.

Esta reforma al Código Civil Federal unifica criterios y obliga a todas las entidades del país a respetar la decisión de los padres o, en caso de desacuerdo, a resolver el orden por sorteo oficial ante el Registro Civil.

El trámite de registro se mantiene igual: se deben presentar identificaciones oficiales, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y una carta con el acuerdo sobre el orden de los apellidos.