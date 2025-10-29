Primeras imágenes de Jazlyn: así se recupera tras la tragedia en Iztapalapa [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jazlyn, una niña de dos años que sufrió quemaduras graves durante la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, Ciudad de México, avanza firmemente en su recuperación. La menor fue trasladada al Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, gracias al apoyo de la Fundación Michou y Mau.
Cinco días después de la tragedia, en la que su abuela actuó heroicamente para protegerla, Jazlyn fue valorada por el equipo médico del Hospital de Pediatría Dr. Silvestre Frenk Freund del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Posteriormente, se realizó su traslado internacional para recibir atención médica especializada.
A los tres días de su llegada a Texas, Jazlyn fue extubada y, una semana después, salió de la unidad de terapia intensiva. Actualmente, vive junto a su mamá en el "Housing", un espacio seguro y adaptado proporcionado por el hospital.
Como parte de su tratamiento, Jazlyn recibió injertos de su propia piel en manos, pies y cabeza, siendo su espalda y piernas las zonas donantes. Usa diariamente prendas de presoterapia y continúa su rehabilitación integral, que incluye terapia física, ocupacional y psicológica.
Aunque aún queda un largo camino, su fortaleza y determinación han conmovido a quienes la rodean. Jazlyn representa un ejemplo de esperanza y superación en medio de la adversidad.
La Fundación Michou y Mau agradeció al equipo médico del Hospital Shriners y reiteró su compromiso de apoyar a niñas y niños víctimas de quemaduras.
SHA