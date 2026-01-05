Primera emisión del año: México capta 9 mil mdd con alta demanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de México colocó 9 mil millones de dólares en bonos internacionales, siendo la primera emisión del país en moneda extranjera en este 2026, informó la Secretaría de Hacienda.

Con esta operación, México rompió récord por tercer año consecutivo, al lograr una alta demanda de inversionistas de todo el mundo, quienes ofrecieron hasta 30 mil millones de dólares.

Los bonos colocados fueron:

Un bono a 8 años con tasa del 5.625% .

Uno a 12 años con tasa del 6.125% .

Y uno a 30 años con tasa del 6.75%.

Este dinero ayudará al gobierno federal a cubrir parte del financiamiento que necesita durante el año, sin salirse del presupuesto aprobado por el Congreso.

Además, gracias a esta emisión, se fortalecen las condiciones para que otros emisores mexicanos (empresas o gobiernos locales) puedan acceder a financiamiento más barato y con mejores plazos.

Hacienda destacó que los inversionistas internacionales ven a México con buena confianza, incluso en un contexto económico mundial difícil.

SHA