Primer trasplante pediátrico doble de riñón en México da nueva vida a Derek, de 16 años

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó por primera vez un trasplante pediátrico de ambos riñones en bloque, salvando la vida de Derek Alexander, un joven de 16 años con enfermedad renal crónica.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado 13 de agosto en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, donde médicos especialistas trasplantaron al adolescente los dos riñones de un niño de 1 año y medio, gracias a la generosidad de la familia donante.

El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, reconoció al personal médico durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar que este tipo de procedimientos son de alta complejidad y marcan un precedente para la institución.

De acuerdo con la especialista en trasplantes pediátricos Rosa Erro Aboytia, la cirugía duró seis horas y consistió en colocar los dos riñones del pequeño donante dentro del cuerpo del joven. “Generalmente se trasplanta un solo riñón, pero en este caso, por la edad del donante, fue necesario trasplantar ambos”, explicó.