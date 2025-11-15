Primer ministro de Canadá elogia a Claudia Sheinbaum: ‘Es excepcional’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó como “excepcional” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacando su disciplina, capacidad de trabajo y liderazgo al frente del gobierno federal.

“Primero, la señora Sheinbaum es excepcional. Seamos claros: es excepcional. El día de la señora Sheinbaum empieza a las 5:30 de la mañana, todos los días”, declaró Carney durante su participación en un evento organizado por la Cámara de Comercio Metropolitana de Montreal.

El mandatario canadiense resaltó que la presidenta mexicana realiza reuniones diarias desde las primeras horas del día, enfocadas en temas de seguridad interna, seguidas por conferencias de prensa matutinas.