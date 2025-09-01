Primer Informe de Gobierno: ¿Cómo deben pagarte si trabajas el 1 de septiembre?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque este lunes 1 de septiembre se realiza el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, no se trata de un día de descanso obligatorio, por lo que la jornada laboral debe desarrollarse de manera normal.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de septiembre no figura como día inhábil, por lo que no se otorgan beneficios extraordinarios por laborar durante esta fecha.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) informó que las y los trabajadores que desempeñen labores este lunes deberán recibir su salario habitual, sin pago extra ni compensación.