Primer frente frío de la temporada llegará este lunes a México, alerta Conagua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer frente frío de la temporada 2025-2026 ingresará a México este lunes 1 de septiembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La entrada de este sistema marcará el comienzo de la temporada de frentes fríos, que se extenderá hasta mayo de 2026, con un estimado de entre 51 y 56 frentes a lo largo del periodo.

En un comunicado oficial, Conagua detalló que este primer frente frío se desplazará sobre el noreste del país, ocasionando rachas de viento de 40 a 60 km/h, refrescamiento de temperaturas y posibilidad de lluvias puntuales muy fuertes en entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.