PRI y Morena, los más multados por el INE en cierre de año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones económicas por más de 96 millones de pesos en contra de todos los partidos políticos, debido a irregularidades detectadas en procesos de fiscalización, uso de recursos y afiliaciones indebidas.

Durante sus últimas sesiones del año, realizadas antes del receso decembrino, el INE determinó imponer multas que afectan tanto a partidos nacionales como a un candidato independiente.

Morena lidera en afiliaciones indebidas; PRI, en fiscalización

Las multas se dividen en distintas categorías. En el caso de las afiliaciones indebidas, es decir, registrar a personas sin su consentimiento o utilizar datos personales sin autorización, los partidos más sancionados fueron:

  • Morena: $5,851,334.55

  • PRI: $2,739,003.91

  • PVEM: $733,233.80

  • Movimiento Ciudadano: $184,682.94

  • PAN: $61,733.24

En cuanto a las irregularidades en fiscalización —como omisión de reportes, gastos en empresas con domicilios irregulares, o capacitación mal justificada— el PRI encabeza la lista:

  • PRI: $39,461,166.45

  • PT: $20,950,447.12

  • PAN: $17,263,505.64

  • Morena: $8,511,416.46

  • Movimiento Ciudadano: $346,500.00

  • Partido Verde: $10,800.00

  • Arturo Constantino León (independiente): $4,342.80

Multas por observaciones de otras autoridades

Además, algunas sanciones fueron originadas por observaciones de otras instituciones como el INAI y el Tribunal Electoral:

  • Partido Verde (INAI): $108,570.00

  • PAN (INAI): $103,740.00

  • PRI (INAI): $103,704.00

  • Morena (Sala Regional Toluca): $21,708.00

Estas resoluciones marcan el cierre del año electoral para el INE, que ha reiterado su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la normativa electoral vigente.

