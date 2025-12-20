PRI y Morena, los más multados por el INE en cierre de año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones económicas por más de 96 millones de pesos en contra de todos los partidos políticos, debido a irregularidades detectadas en procesos de fiscalización, uso de recursos y afiliaciones indebidas.

Durante sus últimas sesiones del año, realizadas antes del receso decembrino, el INE determinó imponer multas que afectan tanto a partidos nacionales como a un candidato independiente.

Morena lidera en afiliaciones indebidas; PRI, en fiscalización

Las multas se dividen en distintas categorías. En el caso de las afiliaciones indebidas, es decir, registrar a personas sin su consentimiento o utilizar datos personales sin autorización, los partidos más sancionados fueron: