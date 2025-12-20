PRI y Morena, los más multados por el INE en cierre de año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones económicas por más de 96 millones de pesos en contra de todos los partidos políticos, debido a irregularidades detectadas en procesos de fiscalización, uso de recursos y afiliaciones indebidas.
Durante sus últimas sesiones del año, realizadas antes del receso decembrino, el INE determinó imponer multas que afectan tanto a partidos nacionales como a un candidato independiente.
Morena lidera en afiliaciones indebidas; PRI, en fiscalización
Las multas se dividen en distintas categorías. En el caso de las afiliaciones indebidas, es decir, registrar a personas sin su consentimiento o utilizar datos personales sin autorización, los partidos más sancionados fueron:
Morena: $5,851,334.55
PRI: $2,739,003.91
PVEM: $733,233.80
Movimiento Ciudadano: $184,682.94
PAN: $61,733.24
En cuanto a las irregularidades en fiscalización —como omisión de reportes, gastos en empresas con domicilios irregulares, o capacitación mal justificada— el PRI encabeza la lista:
PRI: $39,461,166.45
PT: $20,950,447.12
PAN: $17,263,505.64
Morena: $8,511,416.46
Movimiento Ciudadano: $346,500.00
Partido Verde: $10,800.00
Arturo Constantino León (independiente): $4,342.80
Multas por observaciones de otras autoridades
Además, algunas sanciones fueron originadas por observaciones de otras instituciones como el INAI y el Tribunal Electoral:
Partido Verde (INAI): $108,570.00
PAN (INAI): $103,740.00
PRI (INAI): $103,704.00
Morena (Sala Regional Toluca): $21,708.00
Estas resoluciones marcan el cierre del año electoral para el INE, que ha reiterado su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la normativa electoral vigente.
mrh