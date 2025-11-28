PRI usa a Mario Bros en spots; piden a Nintendo que demande

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El icónico fontanero Mario Bros, uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop global, ha sido involuntariamente arrastrado al terreno de la política mexicana. La cuenta oficial verificada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Estado de México en Facebook difundió dos spots políticos creados con inteligencia artificial (IA), en los que aparece el personaje de Nintendo junto con otros elementos del universo de los videojuegos.
En un primer video, el partido recurrió al imaginario nintendero, esta vez usando la estética de Mario Kart:
"En esta carrera por el futuro del EdoMéx, no todos tienen rumbo. Nosotros seguimos con paso firme, sin trampas, sin improvisar. Porque nuestra meta no es el poder, es el destino de las y los mexiquenses."
Días después, con un estilo visual que recuerda a los juegos de Super Mario de Nintendo 64, el PRI lanzó un mensaje:
"Si siguen así, pronto también nos cobrarán por soñar. En el PRI decimos no a los impuestos que castigan a las familias y a los jóvenes."
La animación muestra a personajes del Reino Champiñón, mezclando crítica fiscal con nostalgia gamer.
El uso de estas imágenes detonó críticas en redes sociales. Usuarios comenzaron a etiquetar directamente a Nintendo y a sus filiales, solicitando que se tomen medidas legales contra el PRI por apropiarse de la imagen del carismático personaje para fines proselitistas.
Aunque Nintendo es conocida por proteger celosamente su propiedad intelectual —ha demandado a desarrolladores de videojuegos caseros, creadores de mods e incluso a eventos escolares que usaron su contenido sin permiso—, hasta el momento la compañía no ha emitido un posicionamiento oficial.
RPO