PRI exige transparentar envíos de petróleo de México a Cuba en 2024 y 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verónica Martínez, solicitó que el Gobierno de México informe de manera detallada cuánto petróleo y combustibles fueron enviados a Cuba durante los años 2024 y 2025, así como los precios y condiciones bajo los cuales se realizaron dichas operaciones.

La legisladora de Coahuila presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual exhortó a los titulares de la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a transparentar esta información.

En su petición, Martínez solicitó que se especifique el volumen de crudo y combustibles exportados, el precio al que se vendieron, la base legal y contractual de las operaciones, así como el impacto que dichas exportaciones tuvieron en el mercado interno.

Además, pidió que se den a conocer los criterios técnicos y económicos utilizados para priorizar la exportación de petróleo frente al abastecimiento del mercado nacional.