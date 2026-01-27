PRI exige transparentar envíos de petróleo de México a Cuba en 2024 y 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verónica Martínez, solicitó que el Gobierno de México informe de manera detallada cuánto petróleo y combustibles fueron enviados a Cuba durante los años 2024 y 2025, así como los precios y condiciones bajo los cuales se realizaron dichas operaciones.
La legisladora de Coahuila presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual exhortó a los titulares de la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a transparentar esta información.
En su petición, Martínez solicitó que se especifique el volumen de crudo y combustibles exportados, el precio al que se vendieron, la base legal y contractual de las operaciones, así como el impacto que dichas exportaciones tuvieron en el mercado interno.
Además, pidió que se den a conocer los criterios técnicos y económicos utilizados para priorizar la exportación de petróleo frente al abastecimiento del mercado nacional.
La diputada también exhortó a las dependencias federales a transparentar los ingresos obtenidos por las exportaciones de petróleo a Cuba y el destino de esos recursos, al señalar que estas operaciones se realizaron mientras en México persisten altos precios en las gasolinas y Pemex enfrenta una situación financiera complicada.
Verónica Martínez aclaró que su solicitud no busca cuestionar las relaciones diplomáticas o comerciales entre México y Cuba, sino garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se administra una riqueza estratégica del país y si su manejo contribuye a mitigar el costo de los combustibles.
Finalmente, sostuvo que la política energética nacional debe priorizar el abastecimiento interno, la estabilidad de precios y el fortalecimiento de la soberanía energética.
mrh