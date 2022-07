Prevención y detección temprana son claves para combatir la Hepatitis: IMSS

La especialista precisó que en el Instituto brinda tratamiento que puede curar la Hepatitis C, el IMSS cuenta con medicamentos de Primer Nivel, el tratamiento suele ser de tres meses, en donde el paciente se cura; anteriormente, estamos hablando de hace unos 8 años atrás, esto no era posible y eran tratamientos que salían sumamente caros en relación a que el paciente no se cuidaba, señaló la especialista.