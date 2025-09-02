México

Prevén que Lorena impacte como huracán en BCS el viernes; alcanzaría a Sonora el sábado

La tormenta tropical provocará lluvias torrenciales, vientos de hasta 120 km/h y oleaje elevado; autoridades llaman a extremar precauciones en el noroeste del país
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tormenta tropical Lorena continúa su desplazamiento hacia el noroeste del país y se prevé que toque tierra la mañana del viernes en la costa occidental de Baja California Sur, para posteriormente cruzar la península y alcanzar las costas de Sonora el sábado, donde comenzaría a debilitarse gradualmente.

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), llamó a la población a extremar precauciones, sobre todo en las entidades del noroeste, debido a los efectos del ciclón.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), encabezado por Fabián Vázquez Romaña, Lorena, actualmente tormenta tropical, podría evolucionar a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson entre miércoles y jueves, antes de regresar a la categoría de tormenta tropical.

A las 12:15 horas de este martes, Lorena se ubicaba a 360 km al oeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 490 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, BCS, con vientos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento al noroeste a 22 km/h.

🌧️ Lluvias y efectos previstos

Para las próximas horas y hasta el fin de semana, Lorena, en combinación con el monzón mexicano y una vaguada en altura, ocasionará lluvias muy fuertes a torrenciales con acumulados de hasta 350 mm en el occidente y noroeste del país.

  • Intensas a torrenciales: Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

  • Muy fuertes a intensas: Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

  • Oleaje: de 4.5 a 6 metros en costas de Baja California Sur, y menor en Sonora y Sinaloa.

También se esperan rachas de viento de 100 a 120 km/h en el litoral de Baja California Sur y de menor intensidad en Sonora y Sinaloa.

🚨 Medidas preventivas

La CNPC, en representación de su coordinadora nacional, Laura Velázquez Alzúa, informó que se desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (Misión ECO) en Baja California Sur para reforzar las acciones preventivas en conjunto con autoridades estatales y municipales.

Asimismo, se supervisan refugios temporales: actualmente hay disponibles mil 8 refugios en el país, de los cuales 169 están en Baja California Sur, 236 en Colima, 477 en Jalisco y 126 en Sinaloa.

Entre las recomendaciones destacan: evitar cruzar ríos o arroyos, no transitar cerca de laderas inestables, retirar objetos de azoteas que puedan ser arrastrados por el viento, limitar la movilidad en caso de lluvias intensas y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Las autoridades reiteraron el llamado a no confiarse y seguir las indicaciones de Protección Civil, ya que los efectos de Lorena podrían intensificarse en las próximas horas.

