Prevén frío, lluvia y cambios bruscos por frente frío 15 en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades meteorológicas alertaron sobre los efectos del frente frío número 15, que avanza por el norte del país y generará lluvias y cambios bruscos de temperatura en Michoacán, especialmente durante las primeras horas del miércoles 19 de noviembre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil Michoacán, en la región Pacífico Centro, que incluye a Michoacán, se espera cielo medio nublado con chubascos dispersos y posibles descargas eléctricas.

En zonas altas y serranas se prevé ambiente frío por la mañana, mientras que en el resto del estado el clima será de templado a cálido por la tarde, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 35 a 40 °C, principalmente en la Tierra Caliente y costa michoacana.