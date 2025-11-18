Prevén frío, lluvia y cambios bruscos por frente frío 15 en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades meteorológicas alertaron sobre los efectos del frente frío número 15, que avanza por el norte del país y generará lluvias y cambios bruscos de temperatura en Michoacán, especialmente durante las primeras horas del miércoles 19 de noviembre.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil Michoacán, en la región Pacífico Centro, que incluye a Michoacán, se espera cielo medio nublado con chubascos dispersos y posibles descargas eléctricas.
En zonas altas y serranas se prevé ambiente frío por la mañana, mientras que en el resto del estado el clima será de templado a cálido por la tarde, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 35 a 40 °C, principalmente en la Tierra Caliente y costa michoacana.
Usa ropa en capas para adaptarte a los cambios de temperatura.
Protege especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores.
Mantente hidratado y evita cambios bruscos de temperatura.
Asegura puertas y ventanas ante posibles ráfagas de viento.
Cubre nariz y boca para no respirar aire frío directamente.
El frente frío núm. 15, en combinación con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles altos, provocará:
Caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.
Rachas de viento de hasta 80 km/h en zonas del noroeste y noreste del país.
Lluvias fuertes a puntuales en entidades del norte, centro, occidente y sureste.
Las autoridades advirtieron que las precipitaciones pueden reducir visibilidad, provocar encharcamientos o deslaves, y que el frío intenso podría generar heladas o congelamiento de asfalto en zonas montañosas.
SHA