Prevén aumento al IEPS en 2026; impactará en refrescos, gasolina y telecomunicaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se aplica a productos como gasolina, refrescos, bebidas alcohólicas, cigarros y telecomunicaciones, podría registrar un aumento en 2026, de acuerdo con estimaciones preliminares contenidas en el Paquete Económico que presentará el Gobierno federal.

El IEPS es un impuesto indirecto, es decir, lo pagan los consumidores sin notarlo directamente, ya que el precio del producto final ya lo incluye. Aunque las empresas lo reportan al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el impacto recae en la ciudadanía.

Entre los productos que se verían afectados está el refresco, uno de los de mayor consumo en el país. De acuerdo con expertos fiscales, el gobierno federal utilizaría criterios de salud pública para justificar un incremento a este impuesto, como parte de una estrategia que, en paralelo, ayude a incrementar la recaudación.