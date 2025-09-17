Presuntos secuestradores de la chef Zahie Téllez son vinculados a proceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que un juez de control vinculó a proceso a Luis Noé “N” y Marcos “N”, acusados de participar en el secuestro exprés agravado de la reconocida chef y jueza de MasterChef México, Zahie Téllez.
El incidente ocurrió el 23 de noviembre de 2024, cuando Téllez y su pareja transitaban por la autopista México-Cuernavaca, a la altura del municipio de Huitzilac, Morelos. Sujetos armados interceptaron su vehículo, los obligaron a descender y los mantuvieron privados de su libertad mientras los despojaban de sus pertenencias y del automóvil.
Ambos presuntos responsables fueron detenidos el 7 de septiembre de 2025 en Cuernavaca, gracias a un operativo conjunto entre corporaciones estatales y federales. Durante la audiencia inicial, el juez les impuso prisión preventiva como medida cautelar, y otorgó un mes para el cierre de la investigación complementaria.
Uno de los detalles más relevantes del caso es que Luis Noé “N” fue identificado como director administrativo de la Policía Municipal de Huitzilac, lo que ha generado preocupación por el posible uso de recursos oficiales en la comisión del delito. De acuerdo con la Fiscalía, una de las pruebas clave es la utilización de patrullas para facilitar el secuestro exprés, lo que podría derivar en cargos adicionales.
El secuestro ocurrió mientras la chef participaba en una entrevista telefónica en vivo con Imagen Radio. La transmisión se interrumpió abruptamente, lo que permitió dar aviso inmediato a las autoridades e iniciar un operativo de búsqueda.
Días después del incidente, Zahie Téllez reapareció en redes sociales para enviar un mensaje breve:
“Quiero agradecerles a todos los que me han escrito, estoy bien, estoy en casa”, expresó en un video.
Hasta el momento, la chef no ha emitido declaraciones sobre la reciente vinculación a proceso de los presuntos responsables.
La Fiscalía reiteró su compromiso de investigar con firmeza los delitos que atenten contra la libertad y seguridad de las personas, especialmente cuando estén involucrados elementos o exfuncionarios de instituciones de seguridad.
mrh