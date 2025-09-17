Presuntos secuestradores de la chef Zahie Téllez son vinculados a proceso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que un juez de control vinculó a proceso a Luis Noé “N” y Marcos “N”, acusados de participar en el secuestro exprés agravado de la reconocida chef y jueza de MasterChef México, Zahie Téllez.

El incidente ocurrió el 23 de noviembre de 2024, cuando Téllez y su pareja transitaban por la autopista México-Cuernavaca, a la altura del municipio de Huitzilac, Morelos. Sujetos armados interceptaron su vehículo, los obligaron a descender y los mantuvieron privados de su libertad mientras los despojaban de sus pertenencias y del automóvil.

Ambos presuntos responsables fueron detenidos el 7 de septiembre de 2025 en Cuernavaca, gracias a un operativo conjunto entre corporaciones estatales y federales. Durante la audiencia inicial, el juez les impuso prisión preventiva como medida cautelar, y otorgó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Uno de los detalles más relevantes del caso es que Luis Noé “N” fue identificado como director administrativo de la Policía Municipal de Huitzilac, lo que ha generado preocupación por el posible uso de recursos oficiales en la comisión del delito. De acuerdo con la Fiscalía, una de las pruebas clave es la utilización de patrullas para facilitar el secuestro exprés, lo que podría derivar en cargos adicionales.