Presunción de inocencia: el derecho que protege a los detenidos en México

Esto obedece a un principio fundamental de los derechos humanos: la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho principio establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante una sentencia emitida por un juez, es decir, hasta que se agoten todas las etapas de un proceso penal.

Para garantizar este derecho, tanto las autoridades como los medios de comunicación deben evitar cualquier acto que pueda sugerir públicamente la culpabilidad de una persona antes de que haya un fallo judicial. Por ello, el rostro de las personas detenidas suele cubrirse en fotografías o se utiliza iluminación que impida su plena identificación. También es común que se les retrate de espaldas o en condiciones donde su identidad no pueda confirmarse visualmente.