¿Prestas tú cuenta de Amazon? Ya no podrás compartir envíos gratis fuera de tú hogar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de octubre de 2025, Amazon restringirá la forma en que los usuarios comparten los beneficios de su membresía Prime, medida que afectará principalmente a quienes acostumbraban extender el servicio a familiares o amigos que vivían en otra casa.
Según una actualización en la página de soporte de la compañía, el programa Amazon Household (Hogar Amazon) solo permitirá compartir beneficios con personas que residan en la misma dirección. Hasta ahora, un miembro Prime podía compartir ventajas como el envío gratuito con otro adulto y hasta cuatro perfiles de adolescentes o niños, aunque vivieran fuera del domicilio.
Con las nuevas reglas, los usuarios externos perderán acceso a Prime y se les invitará a contratar su propia membresía. Amazon señaló que ofrecerá un descuento promocional durante el primer año, aunque después aplicará la tarifa regular.
El cambio forma parte de una estrategia de la compañía para incrementar suscripciones, siguiendo un modelo ya aplicado por plataformas como Netflix, Max o Disney+, que han restringido la posibilidad de compartir cuentas fuera del hogar.
mrh