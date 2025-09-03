¿Prestas tú cuenta de Amazon? Ya no podrás compartir envíos gratis fuera de tú hogar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del 1 de octubre de 2025, Amazon restringirá la forma en que los usuarios comparten los beneficios de su membresía Prime, medida que afectará principalmente a quienes acostumbraban extender el servicio a familiares o amigos que vivían en otra casa.

Según una actualización en la página de soporte de la compañía, el programa Amazon Household (Hogar Amazon) solo permitirá compartir beneficios con personas que residan en la misma dirección. Hasta ahora, un miembro Prime podía compartir ventajas como el envío gratuito con otro adulto y hasta cuatro perfiles de adolescentes o niños, aunque vivieran fuera del domicilio.