Presidenta explica imagen polémica tras accidente del Tren Interoceánico

La mandataria aclaró que la fotografía se tomó a petición del paciente herido, afectado en el cuello tras el descarrilamiento
Lamentó el fallecimiento de la señora Hilda y expresó su pésame a la familia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la controversia generada por una fotografía tomada con un paciente herido del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la imagen se realizó a petición del paciente, quien permanecía acostado debido a una afectación en el cuello.

“Es lamentable que se utilice la imagen. ¿Qué fue lo que pasó? Es un señor ferrocarrilero, por cierto, que tomó el viaje del Tren Interoceánico y me pidió una fotografía. Él pidió que me tomara una fotografía con él, pero no se podía levantar porque tenía problemas en el cuello. Le dije, pues cómo no vamos a tomar la fotografía, si usted no se puede levantar, y dijo: ‘Aquí acostado, tómese una foto aquí conmigo, con su propio celular’”
detalló la mandataria

Asimismo, Sheinbaum expresó sus condolencias a los familiares de la señora Hilda, quien falleció ayer en un hospital del IMSS Bienestar por complicaciones derivadas del accidente.

“Nuestro pésame a la familia de la persona que el día de ayer falleció. Doña Hilda fue trasladada a un hospital en Oaxaca y, de todas maneras, no pudo salvarse por las heridas que tenía. Fueron 17 personas en los hospitales; muchas de ellas ya fueron trasladadas a la Ciudad de México o a otros hospitales”
agregó la presidenta

La mandataria reiteró su compromiso con la atención médica de las víctimas y señaló que las visitas buscan dar seguimiento personal a los heridos del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

