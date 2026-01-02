Presidenta explica imagen polémica tras accidente del Tren Interoceánico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la controversia generada por una fotografía tomada con un paciente herido del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la imagen se realizó a petición del paciente, quien permanecía acostado debido a una afectación en el cuello.