Presidenta explica imagen polémica tras accidente del Tren Interoceánico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la controversia generada por una fotografía tomada con un paciente herido del descarrilamiento del Tren Interoceánico.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la imagen se realizó a petición del paciente, quien permanecía acostado debido a una afectación en el cuello.
Asimismo, Sheinbaum expresó sus condolencias a los familiares de la señora Hilda, quien falleció ayer en un hospital del IMSS Bienestar por complicaciones derivadas del accidente.
La mandataria reiteró su compromiso con la atención médica de las víctimas y señaló que las visitas buscan dar seguimiento personal a los heridos del descarrilamiento del Tren Interoceánico.
RPO