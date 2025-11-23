Presidenta de Honduras llega a México; se reunirá con Sheinbaum

Durante el recibimiento, se destacó la importancia del fortalecimiento de los lazos bilaterales entre ambas naciones, en un contexto regional donde la cooperación es clave para atender temas migratorios, comerciales y de desarrollo.

La visita de la mandataria hondureña se enmarca en una serie de encuentros diplomáticos que buscan reforzar la colaboración estratégica entre México y Centroamérica, con énfasis en programas conjuntos que beneficien directamente a las comunidades de ambos países.

México y Honduras reiteraron su compromiso con una relación fraterna y constructiva, orientada al bienestar de sus pueblos, la armonía regional y el impulso de políticas que favorezcan el desarrollo sostenible en Mesoamérica.

rmr