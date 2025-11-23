Presidenta de Honduras llega a México; se reunirá con Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, fue recibida esta tarde en la Base Aérea Militar 19 por el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, con los honores protocolarios correspondientes. Su visita oficial incluye una reunión programada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.
El canciller estuvo acompañado por Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe; Imanol Belausteguigoitia, director general para Centroamérica y el Caribe; así como por Sonia Leticia Cruz Lozano, embajadora de Honduras en México.
Durante el recibimiento, se destacó la importancia del fortalecimiento de los lazos bilaterales entre ambas naciones, en un contexto regional donde la cooperación es clave para atender temas migratorios, comerciales y de desarrollo.
La visita de la mandataria hondureña se enmarca en una serie de encuentros diplomáticos que buscan reforzar la colaboración estratégica entre México y Centroamérica, con énfasis en programas conjuntos que beneficien directamente a las comunidades de ambos países.
México y Honduras reiteraron su compromiso con una relación fraterna y constructiva, orientada al bienestar de sus pueblos, la armonía regional y el impulso de políticas que favorezcan el desarrollo sostenible en Mesoamérica.
