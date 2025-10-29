Presentan Secretaría de las Mujeres y DIF Nacional Sistema de Información de Cuidados (SIDECU)

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y del Sistema Nacional DIF, presentó el Sistema de Información de Cuidados (SIDECU) y el Anexo Transversal 31 (ATSC), como parte de los avances trascendentales hacia la consolidación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNPC) y del cumplimiento del Compromiso número 55 de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Estos logros son fruto del trabajo iniciado en enero de este año por una Mesa de Coordinación Interinstitucional, integrada por 22 dependencias y encabezada por la Secretaría de las Mujeres y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).
Gracias al trabajo de esta mesa, por primera vez el Gobierno de México cuenta con una definición de lo que se entiende por Cuidados: “las actividades cotidianas que realizan las personas de manera remunerada o no para garantizar la supervivencia y el bienestar integral de ellas mismas u otras personas durante todo su ciclo de vida, así como para el sostenimiento de las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto”. Estas labores que representan el 26.3 por ciento del PIB y que son el sostén fundamental de la sociedad, han recaído de manera histórica en las mujeres.
Para saldar esta deuda histórica que ha afectado el desarrollo, bienestar y autonomía económica de las mujeres, el Anexo 31 propone un presupuesto de 466 mil 675 millones de pesos, lo que equivaldría al 3.97 por ciento del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Estos recursos, no adicionales al PEF, cuantifican lo que actualmente destina el Gobierno de México para Cuidados y provienen de 47 programas presupuestarios de 27 instituciones; su objetivo será la reducción del tiempo que las familias, y principalmente las mujeres, dedican a estas labores, además de promover su redistribución equitativa.
Para la operación efectiva del SNPC, el Gobierno de México lanza el Sistema de Información de Cuidados (SIDECU). Este sistema es estratégico, pues permitirá a las familias ubicar fácilmente los hasta ahora 118 mil 618 centros de cuidados públicos existentes (incluyendo centros de cuidado infantil, atención a personas mayores y con discapacidad, entre otros).
Adicionalmente a los programas y servicios ya existentes del Sistema, sobresale que la administración de la primera mujer Presidenta de México ha puesto en marcha siete programas adicionales, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa y los Centros de Cuidado Infantil, que reconocen los Cuidados y que abonan a su redistribución dentro de las familias.
La suma de estos siete programas, incluidos en el ATSC, representa el 68 por ciento del total del Anexo 31, lo que da cuenta del compromiso del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, por construir una sociedad más justa e igualitaria con un piso parejo entre mujeres y hombres.
RYE-