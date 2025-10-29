Presentan Secretaría de las Mujeres y DIF Nacional Sistema de Información de Cuidados (SIDECU)

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y del Sistema Nacional DIF, presentó el Sistema de Información de Cuidados (SIDECU) y el Anexo Transversal 31 (ATSC), como parte de los avances trascendentales hacia la consolidación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNPC) y del cumplimiento del Compromiso número 55 de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estos logros son fruto del trabajo iniciado en enero de este año por una Mesa de Coordinación Interinstitucional, integrada por 22 dependencias y encabezada por la Secretaría de las Mujeres y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Gracias al trabajo de esta mesa, por primera vez el Gobierno de México cuenta con una definición de lo que se entiende por Cuidados: “las actividades cotidianas que realizan las personas de manera remunerada o no para garantizar la supervivencia y el bienestar integral de ellas mismas u otras personas durante todo su ciclo de vida, así como para el sostenimiento de las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto”. Estas labores que representan el 26.3 por ciento del PIB y que son el sostén fundamental de la sociedad, han recaído de manera histórica en las mujeres.