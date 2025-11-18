Presentan corredor trinacional para proteger la Selva Maya

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, anunció durante la Conferencia de las Partes (COP30) un proyecto trinacional histórico: el Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, una iniciativa que une a México, Guatemala y Belice para proteger más de 5.7 millones de hectáreas de una de las selvas tropicales más biodiversas del planeta.

“Este corredor es una región sin muros, donde la Selva Maya y sus comunidades se reencuentran para construir un modelo de conservación basado en la cooperación y el respeto a la naturaleza y la cultura”, expresó Bárcena durante su participación.

La funcionaria explicó que el corredor permitirá resguardar más de 7 mil especies, además de humedales, manglares y ecosistemas clave, muchos de ellos cuidados históricamente por pueblos indígenas.

Además, el proyecto busca impactar positivamente a más de dos millones de personas que habitan en esta región, mediante programas como el Pago por Servicios Ambientales, que reconoce el papel de las comunidades como guardianas de la biodiversidad.