Premios Ariel 2025 reconocen a Sujo como Mejor Película; estos son todos los ganadores

En las categorías de actuación, la reconocida actriz Luisa Huertas fue galardonada con el Ariel a Mejor Actriz por su papel en No Nos Moverán, mientras que Raúl Briones recibió el premio a Mejor Actor por su participación en La Cocina. A ellos se sumaron Héctor Kotsifakis, quien ganó Mejor Coactuación Masculina por Pedro Páramo, y la producción No Nos Moverán, que además se llevó los premios a Mejor Ópera Prima, Mejor Guion Original y Mejor Revelación Actoral, mostrando la fuerza de las nuevas voces en la cinematografía nacional.

Por su parte, Pedro Páramo, una de las producciones más esperadas por su adaptación de la obra de Juan Rulfo, dominó en el terreno técnico al acumular premios en Fotografía, Diseño de Arte, Vestuario, Maquillaje, Efectos Visuales y Efectos Especiales, lo que la convirtió en la gran vencedora de las categorías técnicas.

Mientras tanto, La Cocina no se quedó atrás y obtuvo reconocimientos en Edición, Sonido, Música Original y Guion Adaptado, confirmando el impacto artístico de esta obra.