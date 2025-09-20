Próxima audiencia de Hernán Bermúdez será el 23 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, de 72 años de edad, enfrentará una nueva audiencia el próximo 23 de septiembre, la cual se realizará de manera virtual y podría definir su situación jurídica.

El fiscal general del Estado, Óscar Tonathiu Vázquez, confirmó en un mensaje difundido por redes sociales que la diligencia será en línea, aunque evitó dar más detalles sobre el caso.

Bermúdez Requena, identificado como presunto líder del grupo “La Barredora”, enfrenta procesos por los delitos de secuestro agravado, asociación delictuosa y extorsión.

Todo apunta a que el exfuncionario permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras avanzan las investigaciones en su contra.