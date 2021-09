Pozole, bajo en calorías, sano y con nutrientes esenciales: IMSS

Para que el platillo cumpla con su beneficio debes no acompañarlo con tostadas, chicharrón, crema, tacos, gorditas, chalupas, tamales, manitas de puerco, entre otros.

Además, el Instituto dio a conocer que para acompañar esta delicia culinaria, nuestro país produce:

1 millón 322 mil toneladas de carne de puerco (para la trompita) 15 mil 017 toneladas de chile guajillo seco (para el que guste rojo) 367 mil 444 toneladas de lechuga romana 1 millón 379 mil 433 toneladas de cebolla blanca 14 mil 578 toneladas de rábanos 1 millón 008 mil 417 toneladas de limón agrio mexicano

Recuerda no excederte y no agregar otros complementes que no cumplen los requerimientos de saludables en los alimentos, así no ganarás peso.

