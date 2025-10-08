Posible ciclón se forma frente a las costas de Oaxaca; tiene 70% de probabilidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que una zona de baja presión localizada en el océano Pacífico ha incrementado a 70% su probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.
El sistema se encuentra aproximadamente a 110 kilómetros al sur-sureste de Puerto Escondido, Oaxaca, y continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de evolución ciclónica se mantiene en 80% en los próximos siete días, por lo que se ha emitido una zona en vigilancia ante posibles impactos indirectos en estados del Pacífico mexicano.
Aunque el fenómeno aún no representa riesgo directo para Michoacán, se recomienda estar atentos a actualizaciones oficiales, especialmente si el sistema mantiene su trayectoria hacia el occidente del país.
SHA