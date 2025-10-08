Posible ciclón se forma frente a las costas de Oaxaca; tiene 70% de probabilidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que una zona de baja presión localizada en el océano Pacífico ha incrementado a 70% su probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.

El sistema se encuentra aproximadamente a 110 kilómetros al sur-sureste de Puerto Escondido, Oaxaca, y continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de evolución ciclónica se mantiene en 80% en los próximos siete días, por lo que se ha emitido una zona en vigilancia ante posibles impactos indirectos en estados del Pacífico mexicano.