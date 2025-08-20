Posible ciclón en el Atlántico: vigilan una zona con 70% de probabilidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó que se mantienen en vigilancia dos zonas de baja presión en el océano Atlántico, con probabilidades de desarrollo ciclónico en los próximos días.

La primera zona está asociada con una onda tropical en el Atlántico central. Actualmente tiene un 10% de probabilidad de desarrollo en 48 horas, pero su potencial aumenta hasta un 70% en siete días. Se localiza a 3 mil 800 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

La segunda zona de baja presión se ubica frente a la costa occidental de África, también ligada a una onda tropical. Presenta un 40% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días, ubicándose a 6 mil kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo, con desplazamiento hacia el oeste-suroeste a 24 km/h.