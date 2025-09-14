¿Portátil o tableta? Profeco da claves para comprar sin errores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mundo donde la tecnología forma parte de la vida diaria, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una guía para que las y los consumidores tomen mejores decisiones al comprar una computadora portátil o una tableta, según sus necesidades de uso, presupuesto y durabilidad.

De acuerdo con la Revista del Consumidor de septiembre, en su sección Brújula de Compra, se presentan comparativos de precios y características de distintos modelos, con el objetivo de orientar a las familias mexicanas.

Tabletas: ligereza y portabilidad

Profeco recomienda que, al elegir una tableta, se considere principalmente:

Tamaño y pantalla: las de 7 a 8 pulgadas son más compactas, mientras que las de 10 a 12 pulgadas en Full HD ofrecen mejor experiencia multimedia.

Sistema operativo: iPadOS (Apple), Android o Windows, con sus propias ventajas en compatibilidad de aplicaciones.

Memoria y almacenamiento: al menos 4 GB de RAM; 64 GB de espacio para uso básico o 128 GB en caso de manejar archivos pesados.

Batería y conectividad: autonomía de entre 8 y 10 horas, además de definir si se usará sólo con wifi o con conexión celular (LTE/5G).

Los accesorios como lápiz digital o teclado pueden marcar la diferencia en productividad.

Computadoras portátiles: potencia y versatilidad

En el caso de laptops, las sugerencias son:

Memoria RAM: mínimo de 8 GB para un rendimiento fluido.

Procesador: adecuado para tareas cotidianas y evitar lentitud.

Almacenamiento: optar por una unidad SSD de 256 GB o más, por su rapidez frente a los discos duros tradicionales.

Batería y puertos: duración de 6 a 8 horas y suficientes entradas USB, HDMI y lector de tarjetas.

Una alternativa sustentable

Profeco también sugiere considerar equipos reacondicionados o de segunda mano, ya que permiten ahorrar dinero y reducen el impacto ambiental. En estos casos, es importante solicitar al vendedor información clara sobre el estado del dispositivo.

Consejos de cuidado y seguridad

Ya sea tableta o portátil, la Profeco recomienda:

No mantenerlos conectados todo el tiempo.

Instalar antivirus confiables.

Protegerlos con mochilas o fundas resistentes.

Conservar el comprobante de compra y revisar la garantía.

En caso de irregularidades o abusos, la ciudadanía puede comunicarse al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, o a través de las redes sociales: X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).

