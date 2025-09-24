Por su vocación pacifista, México ha levantado la voz contra la injusticia internacional y el genocidio: Morón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Nuestra vocación por la Paz Mundial y la protección de los derechos humanos, nos ha llevado a levantar la voz desde organismos mundiales contra la injusticia internacional y el Genocidio, en la discusión de temas prioritarios como Palestina y Haití", aseveró el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco.

Ante el Pleno del Senado, el legislador expuso los principales logros en materia de política exterior que ha tenido el país bajo el primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre los que destacó el papel de la nación como líder político y económico en América Latina, así como su fortalecida presencia en organismos internacionales y su postura humanista, enfocada a la protección de los derechos humanos y a la paz mundial.