¿Por qué no hay medicinas? Gobierno señala empresas culpables

Estas compañías concentran millones de piezas comprometidas, y su incumplimiento impacta directamente en el sistema de salud pública.

El subsecretario también señaló a farmacéuticas que han entregado menos del 1% de lo acordado. Algunos ejemplos son:

Solfrán: 97 mil piezas entregadas de un contrato por más de 10 millones.

Serral: sólo 53 mil unidades, equivalentes al 0.3%.

Cofarma: apenas 21 mil piezas (0.2%).

Laboratorios Baxter y Hetero Labs: también con entregas por debajo del 0.5%.

En otros casos, como Laboratorios Imperiales y Colmedic, los contratos superan los 2 millones de piezas mensuales, pero las entregas solo alcanzan unos cuantos miles.

La mayor preocupación del gobierno federal se centra en los medicamentos para tratar cáncer. Clark subrayó que los oncológicos tienen prioridad, pero la industria no ha respondido en tiempo ni forma.

Clark advirtió que el gobierno analiza sanciones, incluyendo inhabilitaciones para los proveedores que han incumplido.

La administración federal comenzó a notificar formalmente a las empresas en falta. De no cumplir en los próximos días, se emprenderán acciones legales y contractuales.