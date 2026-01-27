Por primera vez en Coahuila vinculan a proceso a mujer por violencia contra su esposo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un hecho sin precedentes en Coahuila, Estela Guadalupe fue vinculada a proceso por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria en perjuicio de sus hijos y de su expareja, convirtiéndose en la primera mujer en esa entidad en enfrentar cargos judiciales bajo esta figura legal, de acuerdo a información de Telediario Coahuila.

La decisión fue tomada por el juez de control Reynol Elguezábal Dávila, quien determinó que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal tras una audiencia que duró poco más de seis horas.

Los elementos considerados incluyeron testimonios, análisis de circunstancias y pruebas documentales presentadas por la Fiscalía.

Como medida cautelar, el juez impuso que Estela Guadalupe se presente de forma periódica en Colima —estado donde reside y trabaja—, y le prohibió acercarse a las víctimas.

De manera provisional, los menores permanecerán bajo el cuidado de su abuela materna, mientras el juez familiar resuelve lo que resulte más adecuado para su bienestar.

El caso se enmarca en la causa penal 12-49-2025 y ha sido calificado como un precedente histórico por el doctor Johnny Emanuel Robles, integrante del colectivo Padres por la Verdad, quien expresó: “Es un paso muy grande […] hacia el interés superior de mis hijos, hacia el cuidado de ellos”.

Coahuila se convierte así en la segunda entidad en el país donde una resolución judicial favorece a un hombre en un caso de violencia vicaria, figura legal que ha cobrado mayor relevancia en el ámbito familiar en los últimos años.