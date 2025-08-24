"Por infiel y perro"; joven mata a su padre y deja mensaje con insultos, en Veracruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven identificado como Alexis "N" fue imputado por el delito de homicidio doloso calificado, luego de presuntamente asesinar a su padre en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

La Fiscalía Regional Coatzacoalcos informó el pasado viernes que el imputado habría cometido el crimen el 8 de agosto al interior de un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez Sur, específicamente en la calle Silvestre Revueltas, número 211.

De acuerdo con las primeras indagatorias, Alexis, de 27 años de edad, convivía con su padre, Alejandro Millán, cuando comenzó una discusión relacionada con la fallecida madre del imputado. Las autoridades presumen que este conflicto detonó la agresión fatal.