"Por infiel y perro"; joven mata a su padre y deja mensaje con insultos, en Veracruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven identificado como Alexis "N" fue imputado por el delito de homicidio doloso calificado, luego de presuntamente asesinar a su padre en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
La Fiscalía Regional Coatzacoalcos informó el pasado viernes que el imputado habría cometido el crimen el 8 de agosto al interior de un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez Sur, específicamente en la calle Silvestre Revueltas, número 211.
De acuerdo con las primeras indagatorias, Alexis, de 27 años de edad, convivía con su padre, Alejandro Millán, cuando comenzó una discusión relacionada con la fallecida madre del imputado. Las autoridades presumen que este conflicto detonó la agresión fatal.
El cuerpo del hombre, de aproximadamente 50 años, fue localizado por vecinos en su recámara, envuelto en cobijas. Junto al cadáver se halló una hoja con un mensaje escrito a mano que decía: "Por infiel y perro", lo que apunta a una posible motivación relacionada con conflictos familiares previos.
El juez dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.
rmr