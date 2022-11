Por huir de asalto, mujer cae a coladera destapada, en CDMX

"Me bajé y me fui para este hoyo que está aquí, me pude salir arrastrando, me quise parar pero ya no pude pararme, me dolía mucho la pierna y el camión se fue...", es parte de lo que narró la mujer afectada.

La señora indica que la ambulancia tardó bastante tiempo en llegar y tuvo que soportar el dolor mientras arribaban paramédicos para atenderla.

Finalmente una ambulancia de la Cruz Roja llegó y fue trasladada a un hospital de Tacuba y fue reportada como estable.

Los vecinos reportaron que dicha coladera lleva más de cinco años destapada.

AC