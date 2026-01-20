Por 270 mdd, Grupo Carso fortalece su operación petrolera en aguas de Campeche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empresario Carlos Slim fortaleció la presencia de Grupo Carso en el sector energético tras anunciar la compra de Fieldwood México, empresa vinculada a Lukoil, por un monto de 270 millones de dólares.

De acuerdo con un aviso enviado al mercado a través de la Bolsa Mexicana de Valores, la operación se realizará mediante Zamajal, subsidiaria de Grupo Carso, con el objetivo de adquirir el 100% del capital social de la sociedad relacionada con Fieldwood en México.

La transacción también contempla la asunción de obligaciones financieras por 330 millones de dólares, por lo que el valor total de la operación asciende a 600 millones de dólares.

Fieldwood México participa como operador en los campos Ichalkil y Pokoch, ubicados frente a la costa de Campeche, considerados uno de los proyectos privados más relevantes derivados de la apertura energética en aguas someras del Golfo de México.

La empresa detalló que el cierre de la operación está sujeto a diversas autorizaciones regulatorias, entre ellas las de la Comisión Nacional Antimonopolio, la Secretaría de Energía y, de manera específica, la aprobación de la Office of Foreign Assets Control de Estados Unidos.

Con esta compra, Grupo Carso consolida su participación mayoritaria y operativa en dichos campos, reafirmando su estrategia de expansión en el sector de exploración y extracción de hidrocarburos en México.

