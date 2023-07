Por 1ra vez se miró al sureste para darle beneficios: Claudia Sheinbaum

"Hoy tenemos un gobierno que dijo -se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios- … por eso decimos que no queremos que se acabe la Cuarta Transformación’’, señaló.

Lo anterior, comentó, no solo se ha logrado desde la presidencia, sino también en diferentes lugares de la República Mexicana como la Ciudad de México, en donde durante su gestión como Jefa de Gobierno se redujeron las grandes brechas de desigualdad existentes en materia de salud, educación y movilidad, gracias a proyectos como la construcción del Trolebús Elevado o la creación de políticas con sentido social como es el caso de ‘’Bienestar para niñas y niños. Mi Beca para Empezar’’.

‘’Gobernamos con los mismos principios que el Presidente Andrés Manuel López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo’’, comentó.

En este sentido, afirmó que la continuidad de lo que ha comenzado el Presidente, solo puede configurarse con el apoyo del pueblo de México, por lo que destacó que en el proceso de definición de la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, ‘’no se trata nada más de venir a esta asamblea, sino que de aquí salgamos y sigamos convenciendo a mucha gente que todavía no se ha convencido de lo que representa la Cuarta Transformación de la vida pública de México’’.

Destacó que solo con el trabajo codo a codo con la ciudadanía se le pueden cerrar las puertas a aquellos gobiernos neoliberales que ahora buscan regresar al poder para implementar prácticas que le hicieron mucho daño al pueblo de México bajo el liderato de personajes como Carlos Salinas, Vicente Fox, José Ángel Gurría y en el caso específico de Campeche, Alejandro Moreno, quien en su gubernatura se destacó por la corrupción en materia inmobiliaria.