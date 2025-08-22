Popocatépetl sorprende con más de 650 minutos de tremor en 24 horas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El volcán Popocatépetl presentó en las últimas 24 horas 39 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, según el reporte diario del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

Además, se registraron 657 minutos de tremor de baja amplitud, de los cuales 472 minutos fueron de alta frecuencia y 185 del tipo armónico.

Por la mañana, aunque la visibilidad fue intermitente, se observó una emisión constante de vapor y gases con dirección al noroeste.

El Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2, lo que implica los siguientes escenarios:

Explosiones pequeñas a moderadas.

Tremor con diferentes intensidades.

Lluvias de ceniza leves a moderadas en comunidades cercanas y ciudades más alejadas.

Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros.

Posible caída de lahares en cañadas, debido a la acumulación de ceniza y lluvias.

Flujos piroclásticos que no alcancen zonas habitadas.

Las autoridades recordaron que el monitoreo del volcán es permanente en coordinación con la UNAM y que, en caso de algún evento extraordinario, se dará aviso inmediato.

