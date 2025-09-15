“Pone en riesgo empleos y pasajeros”: ASPA sobre ruptura Delta-Aeroméxico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México manifestó su inconformidad ante la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de frenar la alianza entre Delta y Aeroméxico, lo que, según la organización, podría impactar negativamente a la industria aérea y los empleos de pilotos en ambos países.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales este 15 de septiembre de 2025, ASPA lamentó esta resolución y reiteró su compromiso de defender los mejores intereses de la aviación nacional, de los pasajeros, y proteger los empleos de los pilotos.

“Lamentamos la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de poner fin a la alianza entre Delta y Aeroméxico, una determinación que traerá consecuencias relevantes para la industria aérea en ambos países. Reiteramos nuestro compromiso de defender los mejores intereses de la aviación nacional, de nuestros pasajeros y, sobre todo, de proteger los empleos de nuestros compañeros pilotos y de todos los trabajadores que día a día hacen posible esta industria”, expresó el sindicato.