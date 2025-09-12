Policías de CDMX entregan despensas a familiares de víctimas de explosión de pipa

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía Metropolitana de la Ciudad de México realizaron la entrega de víveres a los familiares de las personas lesionadas en el incidente ocurrido en el Puente de La Concordia, quienes actualmente reciben atención médica en el Hospital General de Iztapalapa “Dr. Juan Ramón de la Fuente”.

En un acto de solidaridad, las y los policías se organizaron para adquirir alimentos, productos de higiene y artículos básicos, que posteriormente fueron entregados de manera directa a los familiares afectados. El gesto quedó registrado en video, donde se observa a los oficiales cargando despensas y repartiéndolas fuera del hospital.

La acción fue destacada en redes sociales oficiales de la corporación como una muestra de que “la seguridad también es apoyo en los momentos difíciles”, reconociendo el impacto emocional y logístico que enfrentan las familias mientras esperan la recuperación de sus seres queridos.