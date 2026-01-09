Policía huye tras ser captado extorsionando en Naucalpan

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Un policía de tránsito de Naucalpan, Estado de México, fue captado cuando intentaba extorsionar a un conductor que circulaba sobre Periférico Norte. La escena, registrada por una reportera local, se transformó en una persecución periodística luego de que el agente, acorralado por las preguntas y las cámaras, escapara junto con otros uniformados.
El incidente comenzó con una discusión entre el conductor de una camioneta con placas extranjeras y el oficial, quien argumentaba supuestas irregularidades para impedirle continuar su trayecto. En ese momento, la reportera que se encontraba en la zona, se aproximó para documentar lo ocurrido.
Ante las cámaras, el automovilista explicó que contaba con todos los permisos necesarios para circular legalmente en México: licencia, seguro y autorización vigente. Sin embargo, el oficial insistía en levantarle una infracción y advertía incluso con remitir el vehículo al corralón.
“Me dice que me va a infraccionar y posiblemente me va a quitar la camioneta, pero yo traigo mi permiso, licencia y seguro. Aun así, insiste en que hoy no circula”, denunció el conductor frente al lente.
Cuando quedó claro que no existía falta alguna, el policía cambió de actitud: sin dar explicación, se retiró apresuradamente. La reportera intentó detenerlo con preguntas directas, pero el agente hizo caso omiso y emprendió la huida. Otros policías que presuntamente realizaban detenciones similares en la zona también se retiraron para evitar ser exhibidos.
El conductor reveló que el uniformado le había solicitado un soborno de 5 mil 200 pesos para permitirle seguir su camino. La extorsión no se concretó gracias a la intervención periodística y a la evidencia audiovisual que dejó al descubierto una práctica que, pese a múltiples denuncias ciudadanas, persiste en las calles.
