Policía huye tras ser captado extorsionando en Naucalpan

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Un policía de tránsito de Naucalpan, Estado de México, fue captado cuando intentaba extorsionar a un conductor que circulaba sobre Periférico Norte. La escena, registrada por una reportera local, se transformó en una persecución periodística luego de que el agente, acorralado por las preguntas y las cámaras, escapara junto con otros uniformados.

El incidente comenzó con una discusión entre el conductor de una camioneta con placas extranjeras y el oficial, quien argumentaba supuestas irregularidades para impedirle continuar su trayecto. En ese momento, la reportera que se encontraba en la zona, se aproximó para documentar lo ocurrido.