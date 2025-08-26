Policía de la SSC es vinculado a proceso por homicidio de motociclista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un juez de control vinculó a proceso a Julio César “N”, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acusado del homicidio de Cristopher Huerta, ocurrido el pasado 19 de agosto durante una riña en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con las investigaciones, el uniformado disparó contra el joven de 21 años por la espalda, sin que la víctima portara un arma de fuego. Este hecho fue clave para que el juzgador determinara que no se acreditó la legítima defensa.

En la audiencia realizada este martes en el Reclusorio Oriente, el juez resolvió la vinculación a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Como medida cautelar, el policía llevará su proceso en prisión domiciliaria durante al menos seis meses.