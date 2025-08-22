México

Policía acusado de homicidio tras disparar a joven motociclista en CDMX

La defensa insiste en que el disparo fue en legítima defensa y “accidental”
Su compañero, Luis Arturo “N”, enfrenta cargos por abuso de autoridad
Ciudad de México (MiMorelia.com).- Un policía capitalino identificado como Julio César “N” fue acusado formalmente de homicidio calificado luego de disparar contra un joven motociclista durante una riña que se desató en una revisión de rutina en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, el pasado 19 de agosto.

La primera audiencia de este caso, considerada de alto impacto, también vinculó a proceso a su compañero, Luis Arturo “N”, señalado por abuso de autoridad al golpear a un civil durante los mismos hechos.

Contexto

De acuerdo con los reportes oficiales, dos policías detuvieron a un padre y a su hijo, Christopher, porque la motocicleta en la que viajaban no tenía placas. Lo que parecía una revisión rutinaria escaló rápidamente a una discusión y luego a un enfrentamiento físico.

En medio de los golpes, Julio César “N” sacó su arma y disparó en la cabeza del joven, quien fue trasladado a un hospital, donde murió poco después.

“El policía que efectuó el disparo fue puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, mientras que los familiares y acompañantes fueron orientados para rendir su testimonio y dar seguimiento a las indagatorias”
declaró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, quien aseguró que “no habrá impunidad”

El padre de Christopher narró que ambos pensaron que los uniformados querían robarlos, pues al revisar una mariconera donde llevaban dinero en efectivo, se resistieron y comenzó la pelea.

Según su testimonio, padre e hijo forcejearon con los policías hasta derribarlos. Fue en ese momento que Julio César “N” accionó su arma, impactando a Christopher en la nuca.

Los abogados de los oficiales sostienen que todo ocurrió en legítima defensa. Argumentan que el policía pretendía disparar al aire para dispersar a quienes lo agredían, pero terminó hiriendo fatalmente al joven.

El proceso judicial continuará en próximas audiencias, donde la defensa deberá demostrar que se trató de un accidente y no de un homicidio intencional.

