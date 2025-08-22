Policía acusado de homicidio tras disparar a joven motociclista en CDMX

De acuerdo con los reportes oficiales, dos policías detuvieron a un padre y a su hijo, Christopher, porque la motocicleta en la que viajaban no tenía placas. Lo que parecía una revisión rutinaria escaló rápidamente a una discusión y luego a un enfrentamiento físico.

En medio de los golpes, Julio César “N” sacó su arma y disparó en la cabeza del joven, quien fue trasladado a un hospital, donde murió poco después.