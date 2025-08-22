Policía acusado de homicidio tras disparar a joven motociclista en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Un policía capitalino identificado como Julio César “N” fue acusado formalmente de homicidio calificado luego de disparar contra un joven motociclista durante una riña que se desató en una revisión de rutina en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, el pasado 19 de agosto.
La primera audiencia de este caso, considerada de alto impacto, también vinculó a proceso a su compañero, Luis Arturo “N”, señalado por abuso de autoridad al golpear a un civil durante los mismos hechos.
De acuerdo con los reportes oficiales, dos policías detuvieron a un padre y a su hijo, Christopher, porque la motocicleta en la que viajaban no tenía placas. Lo que parecía una revisión rutinaria escaló rápidamente a una discusión y luego a un enfrentamiento físico.
En medio de los golpes, Julio César “N” sacó su arma y disparó en la cabeza del joven, quien fue trasladado a un hospital, donde murió poco después.
El padre de Christopher narró que ambos pensaron que los uniformados querían robarlos, pues al revisar una mariconera donde llevaban dinero en efectivo, se resistieron y comenzó la pelea.
Según su testimonio, padre e hijo forcejearon con los policías hasta derribarlos. Fue en ese momento que Julio César “N” accionó su arma, impactando a Christopher en la nuca.
El proceso judicial continuará en próximas audiencias, donde la defensa deberá demostrar que se trató de un accidente y no de un homicidio intencional.
RPO