Política de Bienestar garantiza ingreso básico a familias más pobres del país: Ariadna Montiel

Tienen garantizada esta pensión (personas adultas mayores) porque esto no es una beca, no es un apoyo, no es un programa; es un derecho constitucional que tiene característica de pensión, y es para toda su vida. Pero además le hemos quitado la visión de dádiva a la política social y la hemos constituido en la política de Estado más importante de este gobierno. La política de Bienestar construye derechos y hoy nosotros estamos generando una inversión como nunca para las personas más pobres. Allá afuera, la gente sabe que esto es una realidad”

Ariadna Montiel