Polémica en Yucatán: regidora de Mérida causa indignación por comentario sobre alpargatas [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La regidora de Mérida por el Partido del Trabajo (PT), Berenice Rivera Silva, se encuentra en el centro de la polémica luego de haber declarado durante un evento en el municipio de Ixil, Yucatán, que “el progreso es dejar de usar alpargatas y usar zapatos”.

Las palabras de la funcionaria fueron interpretadas como un gesto clasista y desconectado de la realidad rural, pues para muchas comunidades del estado las alpargatas no solo representan una prenda cotidiana accesible, sino también un símbolo de identidad cultural y tradición.

La reacción del público reflejó el descontento social frente a expresiones que minimizan o estigmatizan las costumbres locales. Usuarios en redes sociales también criticaron duramente a la regidora por lo que consideraron una falta de respeto hacia la población que la escuchaba.

Hasta ahora, Rivera Silva no ha emitido ninguna disculpa pública ni aclaración sobre sus palabras, que han generado un fuerte debate en torno a la representación política, la sensibilidad cultural y el respeto a las tradiciones en Yucatán.