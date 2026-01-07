Polémica en debate por dichos sobre el narco y el empleo [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un debate, la encargada de comunicación digital de Morena en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México afirmó que combatir al crimen organizado es un proceso complejo, al señalar que estas organizaciones reclutan entre 160 mil y 185 mil personas a nivel nacional, lo que —según expuso— representa una de las principales fuentes de empleo ilegal en el país.

De acuerdo con sus declaraciones, el narcotráfico requiere alrededor de 350 nuevos integrantes por semana para sustituir a personas que son detenidas o asesinadas. Subrayó que su planteamiento busca describir una realidad estructural, no justificar la existencia del crimen organizado.

Las afirmaciones generaron una reacción inmediata por parte de representantes de la oposición, quienes cuestionaron el enfoque del argumento. Uno de ellos señaló que la solución pasa por “terminar con cualquier pacto con el crimen organizado”, mientras otro preguntó si el planteamiento implicaba permitir que estas actividades continúen ante la incapacidad del Estado para generar empleos.