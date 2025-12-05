Polémica en Cancún: turista acusa discriminación por retirar bandera en playa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incidente ocurrido en una playa de Cancún generó polémica en redes sociales, luego de que un turista acusara “discriminación” por parte de un salvavidas, tras colocar una bandera de México en una de las astas de señalización de seguridad marítima.
El visitante, cuya identidad no fue revelada, instaló la bandera nacional en una asta destinada a banderines de advertencia, utilizados para alertar a los bañistas sobre las condiciones del mar. Al detectar la situación, el salvavidas pidió al turista retirar la bandera, lo que fue inicialmente interpretado como un acto ofensivo hacia el símbolo patrio.
Sin embargo, autoridades locales aclararon que el motivo no fue la bandera, sino la necesidad de mantener libre el sistema oficial de señalización, el cual cumple una función clave para la seguridad de los visitantes.
En destinos turísticos como Cancún, los banderines de colores son esenciales para prevenir accidentes:
Verde: condiciones seguras para nadar.
Amarillo: precaución por oleaje moderado.
Rojo: prohibido ingresar al mar por alto riesgo.
Negro: cierre total de la playa.
Colocar objetos no autorizados en estas astas puede generar confusión entre los turistas y poner en peligro su integridad física.
El caso se viralizó en redes, donde se dividieron las opiniones. Algunos usuarios respaldaron al turista, argumentando que se trató de un acto de respeto al símbolo nacional. Otros defendieron la acción del salvavidas, señalando que la prioridad debe ser la seguridad de los bañistas.
Hasta el momento, no se han presentado sanciones, pero el caso reaviva la necesidad de educar a los visitantes sobre protocolos básicos de seguridad en playas públicas.
