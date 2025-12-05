Polémica en Cancún: turista acusa discriminación por retirar bandera en playa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incidente ocurrido en una playa de Cancún generó polémica en redes sociales, luego de que un turista acusara “discriminación” por parte de un salvavidas, tras colocar una bandera de México en una de las astas de señalización de seguridad marítima.

El visitante, cuya identidad no fue revelada, instaló la bandera nacional en una asta destinada a banderines de advertencia, utilizados para alertar a los bañistas sobre las condiciones del mar. Al detectar la situación, el salvavidas pidió al turista retirar la bandera, lo que fue inicialmente interpretado como un acto ofensivo hacia el símbolo patrio.

Sin embargo, autoridades locales aclararon que el motivo no fue la bandera, sino la necesidad de mantener libre el sistema oficial de señalización, el cual cumple una función clave para la seguridad de los visitantes.

En destinos turísticos como Cancún, los banderines de colores son esenciales para prevenir accidentes: