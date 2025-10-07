Pobladores del norte de Chiapas defienden su territorio ante nueva amenaza minera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes de varios municipios del norte de Chiapas realizaron este fin de semana marchas simultáneas para rechazar la posible reactivación de la actividad minera en la región, a la que consideran una amenaza ambiental y social para sus comunidades.
Las movilizaciones se llevaron a cabo en Rayón, Tapalapa y Pantepec, donde cientos de pobladores marcharon con pancartas y consignas en defensa de su territorio. Los manifestantes señalaron que el retorno de las empresas extractivas “ponen en riesgo a los habitantes y la infraestructura del pueblo”.
La marcha, convocada por ejidatarios de San Isidro Las Banderas, partió el viernes desde Rayón y reunió a más de 500 personas. Los asistentes recordaron que en 2003, tras la actividad minera, seis viviendas se perdieron y 15 resultaron dañadas debido al hundimiento del terreno, lo que llevó a la expulsión de las empresas en aquel entonces.
El sábado se realizó una segunda manifestación encabezada por la parroquia de San Agustín, con sede en Tapalapa, donde participaron habitantes de Pantepec, Totolapa, Tapilula, Ixhuatán y Tapalapa.
Las comunidades advirtieron que no permitirán el ingreso de nuevas concesiones mineras, ya que —aseguran— acelerarían el deterioro ambiental y comprometerían las fuentes de agua y los suelos agrícolas de la zona.
También denunciaron que estos proyectos se impulsan sin consulta previa, libre e informada, tal como lo exige la legislación mexicana y los convenios internacionales en materia de derechos indígenas.
“Aquí no entró la mina. Aquí siguen entrando las mariposas”, expresaron durante las marchas, en las que también participaron organizaciones religiosas y ambientales.
Las comunidades anunciaron que mantendrán su organización local para vigilar que no se otorguen nuevas concesiones y exigieron a las autoridades garantizar la protección de sus recursos naturales.
BCT