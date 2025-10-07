Pobladores del norte de Chiapas defienden su territorio ante nueva amenaza minera

La marcha, convocada por ejidatarios de San Isidro Las Banderas, partió el viernes desde Rayón y reunió a más de 500 personas. Los asistentes recordaron que en 2003, tras la actividad minera, seis viviendas se perdieron y 15 resultaron dañadas debido al hundimiento del terreno, lo que llevó a la expulsión de las empresas en aquel entonces.

El sábado se realizó una segunda manifestación encabezada por la parroquia de San Agustín, con sede en Tapalapa, donde participaron habitantes de Pantepec, Totolapa, Tapilula, Ixhuatán y Tapalapa.

Las comunidades advirtieron que no permitirán el ingreso de nuevas concesiones mineras, ya que —aseguran— acelerarían el deterioro ambiental y comprometerían las fuentes de agua y los suelos agrícolas de la zona.